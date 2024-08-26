В Австралии за секс со школьниками арестовали двух учительниц

Австралийские стражи правопорядка арестовали сразу двух учительниц из города Сидней, которые занимались сексом со школьниками. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Журналисты рассказали, что ещё в конце мая по одному из этих дел арестовали 28-летнюю Монику Нгуен. Сотрудники местных правоохранительных органов подозревают её в том, что в середине апреля женщина вступила в сексуальные отношения с 17-летним учеником одной из школ, где она преподавала музыку. В итоге Нгуен выпустили под залог.

Помимо этого, издание рассказало о другом похожем случае в Сиднее, произошедшем с 30-летней учительницей физкультуры Тайлой Брейли. Изначально правоохранители обвиняли женщину в неподобающих контактах с одним из учеников, а в середине текущего месяца ужесточили статью, так как стало известно о её домогательствах к ещё одному подростку.