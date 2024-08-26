Российские регионы получат более 20 миллионов доз вакцин от гриппа

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, как российские власти подготовились к борьбе с гриппом этой осенью. Высокопоставленный чиновник сообщил в интервью корреспондентам ТАСС, что для этих целей было отгружено более 20 миллионов доз вакцин от гриппа.

«Мы готовимся, вакцины против гриппа поступают, по гриппу больше 20 миллионов доз отгружено», — заявил глава Минздрава РФ в ответ на вопрос о подготовке властей к сезонному подъёму заболеваемости респираторными заболеваниями.