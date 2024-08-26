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Регион
26 августа, 01:26

Российские регионы получат более 20 миллионов доз вакцин от гриппа

Мурашко: Для борьбы с гриппом осенью отгружено более 20 миллионов доз вакцин

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, как российские власти подготовились к борьбе с гриппом этой осенью. Высокопоставленный чиновник сообщил в интервью корреспондентам ТАСС, что для этих целей было отгружено более 20 миллионов доз вакцин от гриппа.

«Мы готовимся, вакцины против гриппа поступают, по гриппу больше 20 миллионов доз отгружено», — заявил глава Минздрава РФ в ответ на вопрос о подготовке властей к сезонному подъёму заболеваемости респираторными заболеваниями.

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Ранее Life.ru писал, что тем, кто много работает с людьми, стоит озаботиться вакцинацией от гриппа уже сейчас. По словам некоторых экспертов в этой области, в частности, данный совет касается учителей, докторов и кассиров.

Обложка ©

Pixabay / DarkoStojanovic

Алексей Соловьёв
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