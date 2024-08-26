Капитан Кирк из «Звёздного пути» поддержал арест Дурова и обрушился на Telegram

Во Франции был арестован основатель Telegram Павел Дуров. Одним из тех, кто публично поддержал это событие, стал знаменитый канадский актёр Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звёздный путь». В своём сообщении он заявил, что мессенджер недостаточно борется с мошенниками, которые пользуются платформой для создания фальшивых аккаунтов.

Канадский актёр Уильям Шетнер. Фото © flickr / Super Festivals

Актёр отметил, что сам неоднократно становился жертвой мошенничества, когда злоумышленники представлялись его именем. По его словам, руководство Telegram никак не реагировало на эти случаи. Он также выразил недовольство тем, что платформа, по его мнению, не предпринимает серьёзных шагов для предотвращения подобных ситуаций.

«Во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо. Они (сотрудники Telegram. — Прим. Life.ru) ничего не делают, чтобы предотвратить мошенничество и аферы. Я устал от мошенников, которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня», — написал канадский актёр в соцсети X.