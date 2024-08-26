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26 августа, 01:10

Капитан Кирк из «Звёздного пути» поддержал арест Дурова и обрушился на Telegram

Актёр Уильям Шетнер поддержал арест Дурова за «бездействие» в борьбе с мошенниками

Леонард Нимой (Спок) и Уильям Шетнер (капитан Кирк) в телесериале "Звездный путь". Обложка © startrek

Леонард Нимой (Спок) и Уильям Шетнер (капитан Кирк) в телесериале "Звездный путь". Обложка © startrek

Во Франции был арестован основатель Telegram Павел Дуров. Одним из тех, кто публично поддержал это событие, стал знаменитый канадский актёр Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звёздный путь». В своём сообщении он заявил, что мессенджер недостаточно борется с мошенниками, которые пользуются платформой для создания фальшивых аккаунтов.

Канадский актёр Уильям Шетнер. Фото © flickr / Super Festivals

Канадский актёр Уильям Шетнер. Фото © flickr / Super Festivals

Актёр отметил, что сам неоднократно становился жертвой мошенничества, когда злоумышленники представлялись его именем. По его словам, руководство Telegram никак не реагировало на эти случаи. Он также выразил недовольство тем, что платформа, по его мнению, не предпринимает серьёзных шагов для предотвращения подобных ситуаций.

«Во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо. Они (сотрудники Telegram. — Прим. Life.ru) ничего не делают, чтобы предотвратить мошенничество и аферы. Я устал от мошенников, которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня», — написал канадский актёр в соцсети X.

В Италии предостерегли «неудобного» Маска после задержания Дурова
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Ранее стало известно, что Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей ещё на 48 часов. По французскому законодательству максимальный срок допроса может составлять 96 часов, после чего Дурову либо предъявят обвинение, либо освободят.

Кирилл Сосновских
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