Автовладельцам напомнили об изменении правил установки камер на дорогах

Единые требования к установке комплексов дорожных камер видеонаблюдения вступят в силу 1 сентября текущего года. Об этом в беседе с корреспондентами РИА «Новости» напомнил первый замглавы думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — заявил собеседник информагентства.

Помимо этого, парламентарий подчеркнул, что с первого осеннего месяца текущего года решения об установке камер Госавтоинспекции могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога. Также этим правом сможет воспользоваться её владелец, которому тоже придётся согласовать это решение с ГИБДД.