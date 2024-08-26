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26 августа, 04:27

Военная подготовка украинских школьников проходит по стандартам НАТО

В Херсонском государственном педагогическом университете обнаружили, что учебное пособие для 11-х классов «Захист Вітчизни» 2019 года целиком построено по стандартам НАТО. Как сообщил РИА «Новости» представитель Центра противодействия идеологии нацизма Юрий Шашков, данный учебник отражает влияние американской методологии на военное обучение в украинских школах.

«В рамках программ, которые я изучаю, и противодействия нацизму, можно чётко классифицировать прямо по методичкам настоящих хозяев Украины американцев... Начнём с "Захиста Вітчизни", это "Защита Отечества". Материал для одиннадцатиклассников, совершенно свежая книжка 2019 года. Материал чётко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме», – отметил эксперт.

Он также подчёркивает, что подобные программы подготовки молодёжи имеют целью готовить их к агрессивным действиям. Он выразил мнение, что Украина, в нынешнем виде, функционирует как «антироссия», и её роль в глазах Запада ограничивается исключительно военными действиями.

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Ранее стало известно, что в учебниках украинских школ, опубликованных в 2016 году, Курская область и другие российские регионы были обозначены как часть Украины. По словам эксперта, карты в учебниках отображали территорию Украины, включающую Кубань, Слобожанщину и Крым, что было частью инициативы «Руйнуймо міфи».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Кирилл Сосновских
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