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26 августа, 04:41

Появилось видео, как Ми-28НМ нанесли удар по целям противника в курском приграничье

Минобороны: Ми-28НМ уничтожили цели противника в Курском приграничье

Экипажи вертолётов Ми-28НМ успешно провели операцию по поражению целей в курском приграничье. Используя управляемые противотанковые ракеты, они нанесли удар по выявленным вражеским позициям. Об этом Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале.

Видео © Telegram / Минобороны России

После выполнения задачи вертолёты благополучно вернулись на свою базу. По данным разведки, уничтожены как личный состав, так и техника противника, включая бронетранспортёры и автомобили.

Шторм-новости: Вагнеровцы уничтожили группу ВСУ в Курской области, удар по гостинице с наёмниками, ситуация на 26 августа
Шторм-новости: Вагнеровцы уничтожили группу ВСУ в Курской области, удар по гостинице с наёмниками, ситуация на 26 августа

Ранее Life.ru сообщал, что пехота Вооружённых сил России уничтожила трёх украинских разведчиков вблизи населённого пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области. По данным источников агентства в силовых структурах, российские военные ликвидировали группу разведчиков, которые принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Кирилл Сосновских
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