Появилось видео, как Ми-28НМ нанесли удар по целям противника в курском приграничье

Экипажи вертолётов Ми-28НМ успешно провели операцию по поражению целей в курском приграничье. Используя управляемые противотанковые ракеты, они нанесли удар по выявленным вражеским позициям. Об этом Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале.

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После выполнения задачи вертолёты благополучно вернулись на свою базу. По данным разведки, уничтожены как личный состав, так и техника противника, включая бронетранспортёры и автомобили.