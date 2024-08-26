В Киеве и Сумской области раздались мощные взрывы

В Киевской области и Сумской области Украины были зафиксированы сильные взрывы. О происшествии первыми сообщили украинские СМИ, в частности, издание «Телеграф».

По предварительным данным, причиной взрывов стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Параллельно с Киевом сообщения о взрывах поступили и из Сумской области. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Службы экстренного реагирования продолжают проверку ситуации.