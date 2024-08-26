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26 августа, 04:54

В Киеве и Сумской области раздались мощные взрывы

На Украине в Киевской и Сумской областях зафиксированы взрывы

В Киевской области и Сумской области Украины были зафиксированы сильные взрывы. О происшествии первыми сообщили украинские СМИ, в частности, издание «Телеграф».

По предварительным данным, причиной взрывов стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Параллельно с Киевом сообщения о взрывах поступили и из Сумской области. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Службы экстренного реагирования продолжают проверку ситуации.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове
Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове

Ранее глава областной военной администрации Херсонской области, подконтрольной ВСУ, Александр Прокудин сообщил в соцсетях о повреждении критической инфраструктуры и завода в регионе. По его словам, взрывы произошли на этих объектах, однако точное количество повреждённых объектов и их местоположение не раскрыты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Кирилл Сосновских
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