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26 августа, 06:11

Движение машин в центре Москвы остановили из-за провала грунта

На улице Большой Никитской в центре столицы провалился грунт, из-за чего властям города пришлось ограничить движение (от Романова до Никитского переулка). Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Сейчас на дежурстве на месте происшествия находятся несколько автомобилей с сотрудниками ДПС. В работу включитены городские службы. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты для объезда.

В Кабардино-Балкарии рухнул мост
В Кабардино-Балкарии рухнул мост

Ранее в Москве водитель на легковом автомобиле Nissan Teana влетел в пивной ресторан Krombacher в центре города. Происшествие последовало за столкновением двух автомобилей.

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Shutterstock / FOTODOM / Kapustin Igor

Владимир Озеров
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