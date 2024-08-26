Движение машин в центре Москвы остановили из-за провала грунта

На улице Большой Никитской в центре столицы провалился грунт, из-за чего властям города пришлось ограничить движение (от Романова до Никитского переулка). Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Сейчас на дежурстве на месте происшествия находятся несколько автомобилей с сотрудниками ДПС. В работу включитены городские службы. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты для объезда.