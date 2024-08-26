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26 августа, 07:20

На Москву надвигается 30-градусная жара

МЧС экстренно предупредило о 30-градусной жаре в Москве 26 августа

Сильная и невыносимая жара снова поджидает жителей и гостей Москвы. По данным синоптиков Росгидромет, днём 26 августа в столице будет 30°С.

Главное управление МЧС по городу Москве предупредило горожан и гостей о возможной опасности из-за жары и порекомендовало «быть осторожными и внимательными«. Жителям столицы посоветовали носить одежду светлых тонов, головные уборы, чтобы не получить солнечный удар и пить больше воды.

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«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны!», — написало главное управление МЧС России.

Ранее синоптик объявил о том, что жара в Москве сохраниться вплоть до середины сентября из-за доминирования антициклонов в регионе. Температура воздуха будет превышать климатическую норму.

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Life.ru

Наталья Афонина
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