На Москву надвигается 30-градусная жара
МЧС экстренно предупредило о 30-градусной жаре в Москве 26 августа
Сильная и невыносимая жара снова поджидает жителей и гостей Москвы. По данным синоптиков Росгидромет, днём 26 августа в столице будет 30°С.
Главное управление МЧС по городу Москве предупредило горожан и гостей о возможной опасности из-за жары и порекомендовало «быть осторожными и внимательными«. Жителям столицы посоветовали носить одежду светлых тонов, головные уборы, чтобы не получить солнечный удар и пить больше воды.
«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны!», — написало главное управление МЧС России.
Ранее синоптик объявил о том, что жара в Москве сохраниться вплоть до середины сентября из-за доминирования антициклонов в регионе. Температура воздуха будет превышать климатическую норму.
Life.ru