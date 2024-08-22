Врач объяснила, чем опасна августовская жара и как уберечь себя от её последствий
Врач Алексеева: В жару нужно пить больше воды и не пользоваться кондиционерами
Для многих людей августовская жара может быть опасна, особенно для метеозависимых. Об этом предупредила интернет-издание Regions терапевт и врач общей практики Лариса Алексеева. По её словам, во время зноя у людей с сосудистыми заболеваниями снижается тонус вен. В организме происходит перестройка: ускоряется скорость снабжения кожи кровью, а в органах этот процесс замедляется.
«Возникают сложности с поступлением в организм кислорода. В связи с чем все физиологические и важные процессы в работе кишечника, почек, печени, скелетных мышц затрудняются», — рассказала Алексеева.
Кроме того, жара провоцирует обезвоживание организма. Начинается избыточное потоотделение, меняется вязкость крови, её солевой состав. Тяжелее переносить жару тем, у кого есть заболевания сердца, так как работоспособность сердечной мышцы снижается и возрастает риск инфарктов.
Страдают и люди с нарушением артериального давления. У них могут случаться головокружения, головные боли, общее недомогание и бессонница. Дети тоже чувствительны к жаре. Они в этот период становятся тревожнее. У них повышается потливость, возникает жажда, им тяжелее спать днём. По словам эксперта, от зноя лучше спасаться дома, но не под кондиционером, а выбрав маленький настольный вентилятор. Также стоит пить побольше воды, чтобы не было обезвоживания.
Есть ещё один нюанс — ультрафиолет, который особенно опасен в жару с 11 до 16 часов дня. В это время лучше держаться тенистых участков, если уж довелось оказаться на улице. Не стоит забывать про головные уборы, чтобы избежать солнечного удара. Его симптомы можно распознать по схожести с простудными заболеваниями: повышение температуры тела выше 38 градусов. Также могут быть головокружение, тошнота, потеря аппетита, лихорадка. Если человек чувствует нечто подобное, нужно как можно скорее вызвать на дом врачей.
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Life.ru