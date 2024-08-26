Одна из пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском умерла в больнице
Место, где пассажирский автобус съехал в кювет. Фото © Telegram / mvd_54
Одна из двенадцати пострадавших во время аварии в субботу в Новосибирской области, где рейсовый автобус скатился в кювет, умерла в медицинском учреждении. Об этом сообщил в понедельник начальник ГУМВД по региону Андрей Кульков.
«Женщина 1985 года рождения скончалась, она находилась в реанимации», — сообщил он во время совещания в областном правительстве.
По информации областного минздрава, трое травмированных в аварии были доставлены вертолётом санавиации в областную больницу в Новосибирск.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и пункту "в" часть 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как ранее рассказывал Life.ru, десять человек пострадали, когда пассажирский автобус съехал в кювет на трассе «Сузун — Черепаново». Все они были доставлены в больницу для оказания им дальнейшей медицинской помощи.