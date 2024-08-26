Более 30 пассажиров сняли с рейса Utair до Москвы после замены сломанного самолёта
Прокуратура проверяет Utair из-за снятия 30 пассажиров с рейса Минводы – Москва
Уральская транспортная прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании Utair, чей рейс задержали сегодня, 26 августа, в аэропорту Минеральных Вод. После замены сломанного самолёта более 30 пассажиров сняли с рейса.
«26.08.2024 в аэропорту г. Минеральные Воды задержан к вылету рейс «Авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Минеральные Воды — Москва», — написала прокуратура в Telegram.
Причиной задержания стала поломка самолёта Boeing 737-400 и его замена на Boeing 737-500. В результате изменения воздушного судна более 30 пассажиров перенаправили на другие рейсы из-за нехватки мест на борту. Людям предоставили горячее питание и гостиницу.
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту исполнения законодательства о защите прав потребителей. Под контроль дело взяла Южная транспортная прокуратура. Она проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту Минеральные Воды.
Ранее Life.ru рассказал об эвакуации Брюссельского аэропорта из-за угрозы взрыва. Всех пассажиров из зала вылета и зоны выдачи багажа также вывели в безопасные места, в другие части здания. Эвакуацию провели для тщательной проверки всех помещений аэропорта.
Shutterstock / FOTODOM / JHcreative