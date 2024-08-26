«Ждал нас?»: Появилось видео задержания украинского шпиона у оборонного завода в Омске

Сотрудники ФСБ накрыли жителя Омска, который передавал украинским спецслужбам фотографии и видео, содержащие данные о деятельности оборонного завода. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание украинского агента в Омске. Видео © ЦОС ФСБ России

«Задержан житель Омска по подозрению в совершении государственной измены. Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — уточнили в ведомстве.

Следователи регионального УФСБ возбудили в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20, либо на пожизненный срок.

Оперативники ФСБ продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий. На видео задержания сотрудники спецслужбы спрашивают у шпиона «‎Ждал нас?» Он отвечает, что нет. Во время допроса он не отрицает, что собирал данные о предприятии.