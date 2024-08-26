Туристов в Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем и схода селей в горах Вильфанд предупредил о риске образования смерчей у берегов Сочи 26 августа, 07:55 Сочинский морской торговый порт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

В Сочи существует угроза появления смерчей над акваторией Чёрного моря, а в горах возможно схождение селей после сильных дождей. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник в районе Большого Сочи существует опасность формирования смерчей над морем», — подчеркнул он.

По его словам, в Сочи и прилегающих районах 26 августа продолжатся проливные дожди и грозы, а порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Вильфанд также предупредил, что возможен подъём уровня рек и подтопления.

Напомним, в Сочи уже несколько дней погода оставляет желать лучшего. Ранее власти объявляли о закрытии пляжей из-за надвигающейся непогоды. Мера была принята для обеспечения безопасности отдыхающих и будет действовать, пока дождь и ветер не отступят.

Авторы Татьяна Миссуми