Российские силы под Курском получили новую партию артиллерийского вооружения

Военнослужащие ВС РФ, защищающие Курскую область от украинского вторжения, получили в распоряжение новое ракетно-артиллерийское вооружения. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей после восьми решённых новых запросов не поступало.