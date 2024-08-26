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Регион
26 августа, 08:24

Российские силы под Курском получили новую партию артиллерийского вооружения

Военнослужащие ВС РФ, защищающие Курскую область от украинского вторжения, получили в распоряжение новое ракетно-артиллерийское вооружения. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей после восьми решённых новых запросов не поступало.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области наблюдается рост количества бойцов ВСУ, которые сдаются в плен к российским войскам. При этом, по его словам, часть из них делают это на добровольной основе.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Владимир Озеров
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