Российские силы под Курском получили новую партию артиллерийского вооружения
Военнослужащие ВС РФ, защищающие Курскую область от украинского вторжения, получили в распоряжение новое ракетно-артиллерийское вооружения. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
«От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей после восьми решённых новых запросов не поступало.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области наблюдается рост количества бойцов ВСУ, которые сдаются в плен к российским войскам. При этом, по его словам, часть из них делают это на добровольной основе.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974