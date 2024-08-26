Пролёт легендарных фронтовых «Стрижей» вызвал бурную реакцию у жителей Омска Над Омском заметили «Стрижей», которые возвращались со Дня шахтёров в Кузбассе 26 августа, 08:46 Над Омском пролетели «Стрижи». Обложка © Telegram / Жесть Омск

В Омске горожане стали очевидцами эффектного пролёта авиагруппы «Стрижи», которая возвращалась из Кемеровской области, где выступала на День шахтёров. Кадрами очевидцы поделились в Сети.

В Омске заметили «Стрижей». Видео © Telegram / Жесть Омск

Авиационная группа высшего пилотажа возвращалась с Кузбасса и планово остановилась в Омске для дозаправки. Всего в небе пронеслось 7 реактивных сверхзвуковых самолётов МиГ-29. По словам жителей, многие по началу испугались неожиданного резкого звука в небе и появления истребителей, однако «Стрижи» не просто пролетели, но и успели порадовать омичей парой пируэтов.

Ранее сообщалось, что двухместный самолёт Fouga Magister упал в воду во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду на юго-востоке Франции, пилот не успел катапультироваться. Всё произошло на мероприятии, посвящённом 80-й годовщине начала Южно-французской операции, в результате которой от нацистов был освобождён юг страны.

Авторы Татьяна Миссуми