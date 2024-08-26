Названы гормоны, недостаток которых медленно разрушает мозг

На работу головного мозга влияет ряд гормонов, которые, в частности, вырабатывает щитовидная железа. Их недостаток может привести к резкому ухудшению памяти. Об этом заявила РИАМО врач-невролог Галина Чудинская.

«Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти», — рассказала Чудинская.

Также для хорошей памяти важен здоровый сон в течение семи-восьми часов и сбалансированное питание, обогащённое витаминами, белками и жирными кислотами. Здоровую работу клеток головного мозга обеспечивает нормальное артериальное давление. Человеку надо следить, чтобы оно было в пределах 110/70 — 130/80.

Тревога, депрессия и стресс ухудшают память и концентрацию внимания. В таких состояниях человек может забывать названия известных предметов или события, отметила доктор.