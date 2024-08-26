В нескольких регионах России закончились места в 10-х классах
«Ъ»: В России возникла проблема с зачислением школьников в 10-й класс
В нескольких регионах России школьники не смогли перейти в 10-е классы, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, ученики столкнулись с проблемой зачисления в Иркутской и Челябинской областях, Краснодарском крае и в Москве. В этих регионах школьники не смогли сдать внутренние экзамены или не прошли по оценкам аттестата для поступления в профильные классы, а в общеобразовательных места закончились быстро.
Эксперты объяснили, что такая проблема возникла из-за новых образовательных стандартов, которые дали право учреждениям проводить отбор в 10-е классы по своим критериям. В СМИ отметили, что о данной проблеме уже доложили министру просвещения России Сергею Кравцову.
Ранее Life.ru рассказывал, что в День знаний родители школьников могут взять выходной. Если отпуск уже израсходован или вы не хотите сокращать срок основной части, то можно взять отгул за свой счёт. Кроме того, есть ещё один вариант пропустить работу 1 сентября.
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