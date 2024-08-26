В нескольких регионах России закончились места в 10-х классах

В нескольких регионах России школьники не смогли перейти в 10-е классы, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, ученики столкнулись с проблемой зачисления в Иркутской и Челябинской областях, Краснодарском крае и в Москве. В этих регионах школьники не смогли сдать внутренние экзамены или не прошли по оценкам аттестата для поступления в профильные классы, а в общеобразовательных места закончились быстро.

Эксперты объяснили, что такая проблема возникла из-за новых образовательных стандартов, которые дали право учреждениям проводить отбор в 10-е классы по своим критериям. В СМИ отметили, что о данной проблеме уже доложили министру просвещения России Сергею Кравцову.