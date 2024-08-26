Командиры ВСУ попались на лжи о попавших в котёл батальонах между Нью-Йорком и Торецком

Два батальона ВСУ попали в окружение российской армии между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой Народной Республике (ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

По его словам, у бойцов Украины нет связи. Окружёнными оказались 212-й батальон и 1-й батальон 1-й бригады ВСУ. При этом «‎командование ВСУ докладывает наверх, что данный район всё ещё под контролем украинских войск и угрозы окружения – нет».