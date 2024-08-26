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26 августа, 09:19

Командиры ВСУ попались на лжи о попавших в котёл батальонах между Нью-Йорком и Торецком

Татаринов: 212-й и 1-й батальоны ВСУ в окружении между Нью-Йорком и Торецком

Два батальона ВСУ попали в окружение российской армии между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой Народной Республике (ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

По его словам, у бойцов Украины нет связи. Окружёнными оказались 212-й батальон и 1-й батальон 1-й бригады ВСУ. При этом «‎командование ВСУ докладывает наверх, что данный район всё ещё под контролем украинских войск и угрозы окружения – нет».

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Армия России смогла разбить разведгруппу ВСУ в Курской области. Бойцы ВС РФ ликвидировала трёх украинских военных разведчиков. Это произошло вблизи населённого пункта Нижняя Паровая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Наталья Афонина
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