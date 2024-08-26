В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев. Об этом пишет SHOT .

Сейчас он возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго.

Задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет

Задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет

Ранее Life.ru сообщал, что в Астрахани задержали экс-мэра и его бывшего зама. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.