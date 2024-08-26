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26 августа, 09:46

В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев

Экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев РФ. Обложка © minenergo.gov.ru

Экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев РФ. Обложка © minenergo.gov.ru

В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев. Об этом пишет SHOT.

Сейчас он возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго.

Задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет
Задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет

Ранее Life.ru сообщал, что в Астрахани задержали экс-мэра и его бывшего зама. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.

Николь Вербер
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