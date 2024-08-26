В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев
Экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев РФ. Обложка © minenergo.gov.ru
В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев. Об этом пишет SHOT.
Сейчас он возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго.
Ранее Life.ru сообщал, что в Астрахани задержали экс-мэра и его бывшего зама. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.