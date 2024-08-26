Более 10 бригад ВСУ не смогли остановить прорыв Армии России вглубь обороны Украины

За сутки российская группировка войск «Центр» смогла отразить семь контратак штурмовых групп. Армия продолжает двигаться в глубину обороны врага в Донецкой Народной Республике. За эти 24 часа противник потерял до 585 военнослужащих и три танка, сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка ДНР», — отметили в военном ведомстве.

Также ВС РФ смогли отразить семь штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Всего противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортёр, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.