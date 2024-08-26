Контратака штурмовиков 8-й бригады ВСУ обернулась для них кровавыми потерями Группировка войск «Юг» за сутки ликвидировала до 570 солдат ВСУ 26 августа, 09:51 5386 5386 ВС РФ в зоне спецоперации. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская группировка войск «Юг» за сутки уничтожила до 570 украинских военнослужащих, отразив попытки перейти в контрнаступление 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Отражена контратака штурмовой группы 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял: до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре 155-мм гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что за сутки ВС РФ также нанесли удар по двум станциям радиоэлектронной борьбы и по четырём складам с боеприпасами ВСУ. Группировка «Юг» теперь заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 12 бригад противника.

Ранее сообщалось, что за сутки российская группировка войск «Центр» смогла отразить семь контратак штурмовых групп. Армия продолжает двигаться в глубину обороны врага в Донецкой Народной Республике. За последние 24 часа противник потерял до 585 военнослужащих и три танка.

Авторы Татьяна Миссуми