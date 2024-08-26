Власти Новороссийска предупредили о военных учениях в акватории порта

Мэрия Новороссийска предупредила местных жителей о запланированных на утро и вечер учениях дежурных сил Новороссийской военно-морской базы в акватории порта. Об этом говорится в телеграм-канале городских властей.

«В период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 27 августа 2024 г. запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — указано в публикации.