Власти Новороссийска предупредили о военных учениях в акватории порта
Мэрия Новороссийска предупредила местных жителей о запланированных на утро и вечер учениях дежурных сил Новороссийской военно-морской базы в акватории порта. Об этом говорится в телеграм-канале городских властей.
«В период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 27 августа 2024 г. запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — указано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабных плановых учениях трёх флотов и Каспийской флотилии ВМФ, которые проводились 30 июля. В них участвовали более 20 тысяч человек, около 300 надводных судов, катеров, субмарин и кораблей обеспечения, а также до 50 беспилотных аппаратов и более 200 единиц военной и спецтехники. Мероприятие позволило проверить эффективность работы органов военного управления военно-морского флота России.
Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kaplin