После «атаки» на авто Lamoda экс-замминистра энергетики снимал пострадавшего курьера на телефон
SHOT: Экс-замминистр энергетики Бобылев снимал пострадавшего курьера на телефон
После «атаки» на авто Lamoda экс-замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев ходил с телефоном и снимал пострадавшего курьера на телефон, сообщает SHOT.
На кадрах видно, что доставщик держится за ухо, которое позже ему зашили в больнице. Бобылев же кричит на водителя из-за быстрой езды по двору.
Момент после нападения на курьера. Видео © SHOT
Стекло служебного авто разбито, а в салоне стоит та самая бутылка шампанского, которую, как уверяет курьер Lamoda, в него швырнул чиновник.
Напомним, экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. По словам пострадавшего, вчера он выдал заказ и ехал на служебной машине, а навстречу ему шёл Бобылев с дамой. Как уверяет курьер, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского. Экс-замминистра начал на него кричать, потому что тот не включил фары и чуть их не сбил, а затем кинул бутылку алкоголя в стекло со стороны водительского сиденья.