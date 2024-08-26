После «атаки» на авто Lamoda экс-замминистра энергетики снимал пострадавшего курьера на телефон

На кадрах видно, что доставщик держится за ухо, которое позже ему зашили в больнице. Бобылев же кричит на водителя из-за быстрой езды по двору.

Напомним, экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. По словам пострадавшего, вчера он выдал заказ и ехал на служебной машине, а навстречу ему шёл Бобылев с дамой. Как уверяет курьер, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского. Экс-замминистра начал на него кричать, потому что тот не включил фары и чуть их не сбил, а затем кинул бутылку алкоголя в стекло со стороны водительского сиденья.