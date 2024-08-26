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26 августа, 09:58

Задержанный экс-замминистра энергетики был пьян — он кинул бутылку в голову курьера

SHOT: Экс-замминистра энергетики РФ Бобылева задержали за нападение на курьера

Экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика бутылку шампанского, пишет SHOT.

Пострадавший — 33-летний курьер Lamoda Андрей — заявил на бывшего высокопоставленного чиновника в полицию. Он рассказал, что вчера около одиннадцати вечера выдал заказ и ехал на служебной машине по двору на Фрунзенской набережной, а навстречу ему шла пара — мужчина с девушкой. Как уверяет курьер, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского. Когда Андрей поравнялся с пешеходами, мужчина начал на него кричать, потому что тот не включил фары и чуть их не сбил.

Пострадавший курьер Андрей. Фото © SHOT

Пострадавший курьер Андрей. Фото © SHOT

По словам курьера, он пытался объяснить пешеходам, что всё под контролем, но диалога не получилось — экс-замминистра энергетики РФ Бобылёв стал плеваться в окно, а потом швырнул всю бутылку алкоголя в стекло со стороны водительского сиденья. Осколки попали в голову водителя, в больнице ему зашили ухо. Чиновника же доставили в отдел полиции.

Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года, он занимал разные посты. Заместителем министра стал в 2021 году, но уже через год ушёл с должности по собственному желанию. Сейчас возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго.

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А ранее Life.ru рассказывал, как рязанские чиновники хотели разнять массовую драку подростков, но отхватили сами. Авторитет не подействовал — агрессивная молодёжь избила госслужащих. В итоге у одного сотрясение мозга, а у второго — синяки и ссадины. Побои оба чиновника уже сняли и написали заявления в полицию.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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