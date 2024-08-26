Задержанный экс-замминистра энергетики был пьян — он кинул бутылку в голову курьера
SHOT: Экс-замминистра энергетики РФ Бобылева задержали за нападение на курьера
Экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика бутылку шампанского, пишет SHOT.
Пострадавший — 33-летний курьер Lamoda Андрей — заявил на бывшего высокопоставленного чиновника в полицию. Он рассказал, что вчера около одиннадцати вечера выдал заказ и ехал на служебной машине по двору на Фрунзенской набережной, а навстречу ему шла пара — мужчина с девушкой. Как уверяет курьер, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского. Когда Андрей поравнялся с пешеходами, мужчина начал на него кричать, потому что тот не включил фары и чуть их не сбил.
Пострадавший курьер Андрей. Фото © SHOT
По словам курьера, он пытался объяснить пешеходам, что всё под контролем, но диалога не получилось — экс-замминистра энергетики РФ Бобылёв стал плеваться в окно, а потом швырнул всю бутылку алкоголя в стекло со стороны водительского сиденья. Осколки попали в голову водителя, в больнице ему зашили ухо. Чиновника же доставили в отдел полиции.
Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года, он занимал разные посты. Заместителем министра стал в 2021 году, но уже через год ушёл с должности по собственному желанию. Сейчас возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго.
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