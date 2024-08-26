В Челябинске отменили «шоу 700 дронов» на День города Котова: В Челябинске отменили шоу дронов в честь Дня города после жалоб жителей 26 августа, 10:29 В Челябинске отменили шоу дронов. Обложка © freepik

В Челябинске власти отменили запланированное ко Дню города шоу с участием 700 беспилотников. Об этом рассказала в ходе совещания глава города Наталья Котова, комментируя жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги, при том что дроны нужны военнослужащим в зоне СВО.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене. Челябинск и Челябинская область регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами, на передовую, эта поддержка системная», — пояснила Котова.

Ранее сообщалось, что разведывательные дроны ВДВ России патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова для недопущения возможных провокаций со стороны ВСУ на Кинбурнской косе.

Авторы Татьяна Миссуми