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В Челябинске отменили «шоу 700 дронов» на День города

Котова: В Челябинске отменили шоу дронов в честь Дня города после жалоб жителей

26 августа, 10:29
В Челябинске отменили шоу дронов. Обложка © freepik

В Челябинске отменили шоу дронов. Обложка © freepik

В Челябинске власти отменили запланированное ко Дню города шоу с участием 700 беспилотников. Об этом рассказала в ходе совещания глава города Наталья Котова, комментируя жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги, при том что дроны нужны военнослужащим в зоне СВО.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене. Челябинск и Челябинская область регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами, на передовую, эта поддержка системная», — пояснила Котова.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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