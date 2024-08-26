Перечислено 5 опасных жестов, которые убьют любое публичное выступление
Психолог Рашевская: «Приклеенные» к телу руки выдают неуверенность
Начинающие ораторы, мечтающие захватить внимание публики с первого слова, рискуют столкнуться с рядом ошибок, в частности плохой жестикуляцией. Это может полностью разрушить всё публичное выступление и переключить интерес слушателей со слов на руки. О том, каких жестов лучше избегать, рассказала RuNews24.ru психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская.
Специалист назвала пять основных жестов, отпугивающих публику. В частности, не следует держать руки за спиной. В этот момент зрители будут думать о том, что прячет оратор, а не о смысле сказанного. Человек, стоящий на сцене, также не должен держать руки, скрещенные спереди внизу. Это смотрится некрасиво и не придаёт ни авторитета, ни значимости, ни профессионализма человеку, который стоит на сцене.
Не стоит стоять как истукан с приклеенными к телу руками. Это сразу выдаёт нашу неуверенность. Ничего хорошего не сулит и активная жестикуляция.
«Пусть ваши жесты будут свободными, размеренными. Через жесты, через состояние вашего тела в мозг передаётся сигнал, что в принципе всё хорошо, безопасно. Тогда ваши мысли тоже пойдут в этом же направлении», — порекомендовала эксперт.
Во время публичного выступления следует избегать так называемых жестов-паразитов. Не надо постоянно трогать свои волосы, уши, нос или лицо. Такое поведение сродни словам-паразитам в речи, которые не несут никакой смысловой нагрузки, добавила Рашевская.
Ранее россиянам рассказали, как побороть страх перед публичным выступлением. В первую очередь нужно подготовиться, продумать, что нужно рассказать аудитории. Для этого надо составить короткий план выступления. После этого следует порепетировать перед зеркалом, записав себя на видео. Также рекомендуется подготовить ответы на очевидные вопросы слушателей. За несколько минут до выступления нужно активно подвигаться. Это помогает снять излишнее волнение и переключить мозг.