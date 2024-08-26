Перечислено 5 опасных жестов, которые убьют любое публичное выступление

Начинающие ораторы, мечтающие захватить внимание публики с первого слова, рискуют столкнуться с рядом ошибок, в частности плохой жестикуляцией. Это может полностью разрушить всё публичное выступление и переключить интерес слушателей со слов на руки. О том, каких жестов лучше избегать, рассказала RuNews24.ru психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская.

Специалист назвала пять основных жестов, отпугивающих публику. В частности, не следует держать руки за спиной. В этот момент зрители будут думать о том, что прячет оратор, а не о смысле сказанного. Человек, стоящий на сцене, также не должен держать руки, скрещенные спереди внизу. Это смотрится некрасиво и не придаёт ни авторитета, ни значимости, ни профессионализма человеку, который стоит на сцене.

Не стоит стоять как истукан с приклеенными к телу руками. Это сразу выдаёт нашу неуверенность. Ничего хорошего не сулит и активная жестикуляция.

«Пусть ваши жесты будут свободными, размеренными. Через жесты, через состояние вашего тела в мозг передаётся сигнал, что в принципе всё хорошо, безопасно. Тогда ваши мысли тоже пойдут в этом же направлении», — порекомендовала эксперт.

Во время публичного выступления следует избегать так называемых жестов-паразитов. Не надо постоянно трогать свои волосы, уши, нос или лицо. Такое поведение сродни словам-паразитам в речи, которые не несут никакой смысловой нагрузки, добавила Рашевская.