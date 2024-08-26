Российские учёные нашли превышение трития в Приморье после сбросов с Фукусимы-1
После утечки загрязнённой воды лабораторные исследования первых образцов, собранных во время экспедиции к главной ветви течения Куросио, выявили увеличенное количество трития. Кроме того, концентрация этого вещества также была выше в районе Южных Курильских островов. Об этом рассказали учёные Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН.
«Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Опарин», показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов», — рассказали исследователи.
Новая научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на исследовательском судне «Профессор Гагаринский» продолжит изучение последствий сброса загрязнённых вод с АЭС «Фукусима-1», отметили исследователи. Эта экспедиция сосредоточит усилия на детальном рассмотрении акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, которая является ключевой рыболовной зоной России, заключили в институте.
Напомним, в августе на втором энергоблоке аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн загрязненной радиоактивными материалами воды. Это смогли выявить после фиксации аномального снижения уровня жидкости в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне, который охлаждает отработанное ядерное топливо.
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