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26 августа, 11:11

Российские учёные нашли превышение трития в Приморье после сбросов с Фукусимы-1

После утечки загрязнённой воды лабораторные исследования первых образцов, собранных во время экспедиции к главной ветви течения Куросио, выявили увеличенное количество трития. Кроме того, концентрация этого вещества также была выше в районе Южных Курильских островов. Об этом рассказали учёные Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН.

«Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Опарин», показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов», — рассказали исследователи.

Новая научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на исследовательском судне «Профессор Гагаринский» продолжит изучение последствий сброса загрязнённых вод с АЭС «Фукусима-1», отметили исследователи. Эта экспедиция сосредоточит усилия на детальном рассмотрении акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, которая является ключевой рыболовной зоной России, заключили в институте.

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Напомним, в августе на втором энергоблоке аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн загрязненной радиоактивными материалами воды. Это смогли выявить после фиксации аномального снижения уровня жидкости в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне, который охлаждает отработанное ядерное топливо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ugis Riba

Александра Мышляева
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