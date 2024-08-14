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14 августа, 03:18

На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

NHK: На втором энергоблоке "Фукусимы-1" произошла утечка радиоактивной воды

На втором энергоблоке аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" случилось происшествие. Как передаёт телеканал NHK со ссылкой на оператора этого объекта компанию Tokyo Electric Power (TEPCO), там произошла утечка 25 тонн загрязненной радиоактивными материалами воды.

Это было обнаружено ещё 9 августа. Утечку смогли выявить после фиксации аномального снижения уровня воды в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне, который охлаждает отработанное ядерное топливо. В самом бассейне уровень находящейся в нём жидкости в норме.

В подвальные помещения через канализационные системы попало около 25 тонн воды. При обследовании утечки наружу не обнаружено.

Представители TEPCO заявили, что приостановка закачки воды в бассейн для охлаждения топлива не приведёт к превышению его предельной температуры, которая составляет 65 градусов Цельсия. Также сообщается, что позднее для более детального обследования территории в здание второго энергоблока внедрят робота.

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В марте Life.ru писал, что оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима. Напомним, что оно произошло 14 марта на северо-востоке Японии.

Обложка ©

Pixabay / ulleo

Алексей Соловьёв
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