На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

На втором энергоблоке аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" случилось происшествие. Как передаёт телеканал NHK со ссылкой на оператора этого объекта компанию Tokyo Electric Power (TEPCO), там произошла утечка 25 тонн загрязненной радиоактивными материалами воды.

Это было обнаружено ещё 9 августа. Утечку смогли выявить после фиксации аномального снижения уровня воды в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне, который охлаждает отработанное ядерное топливо. В самом бассейне уровень находящейся в нём жидкости в норме.

В подвальные помещения через канализационные системы попало около 25 тонн воды. При обследовании утечки наружу не обнаружено.