Родителям рассказали, как не сойти с ума в многокилометровой пробке от Чёрного моря с детьми Самбурский дал советы родителям, застрявшим в пробке от Чёрного моря с детьми 26 августа, 12:24 Дети в машине. Обложка © Freepik / rawpixel.com

В конце лета пробки на дорогах из южных регионов России увеличиваются, отдыхающие возвращаются домой — и зачастую заторы становятся причиной конфликтов и скандалов. Они ожидаются на М4, у Крымского моста, в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Ростовской области. Особенно мучительны пробки, если в машине есть дети. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, как не сойти с ума во время такой семейной поездки.

Малыши не понимают, почему должны спокойно сидеть в кресле, и пробуют развлечь себя как умеют: пинать через кресло водителя в спину отца, вылить бабушке остатки сока за шиворот. Всё это накладывается на раздражение от «едем в час по чайной ложке» и усталость и может привести к скандалу, который испортит всю поездку. Станислав Самбурский Клинический психолог

Эксперт предупредил, что к длительной дороге важно подготовиться заранее и продумать всё до мелочей. Прежде всего следует предусмотреть запас воды и еды на время поездки. Проверить, работает ли кондиционер в машине, или взять самые простые вентиляторы на батарейках, чтобы минимизировать физический дискомфорт от жары.

На физическом уровне усталость от долгой поездки и сидение в одной позе сильно снижают терпимость, и люди начинают раздражаться на любые мелочи, отметил психолог. Накопившееся напряжение приводит к ссорам по каждому поводу, который в обычной жизни остался бы незамеченным. Поэтому есть смысл прибегнуть к простым советам.

1. Запаситесь всем необходимым: вода, снеки, полный бак топлива, внешняя зарядка для телефонов и планшетов, вентиляторы на батарейках, если нет кондиционера. Если ребёнок ещё очень мал, продумайте, какие игрушки взять в дорогу, но учтите, что шумные и громкие развлечения создадут дополнительный стресс.

2. Скачайте аудиокниги для всей семьи и слушайте вместе. Длинная поездка может быть увлекательной, как поход в кино. Можно смотреть, как меняются пейзажи, слушать книгу или радиоспектакль и обсуждать с родными.

3. Задумайтесь о комфорте. Возвращение с юга на автомобиле — это совсем не короткая поездка в гипермаркет, здесь будет уместно взять подушки, пледы, солнцезащитные очки и крем от загара. Загореть через стекло машины нельзя, но фотостарение происходит, как на открытом воздухе.

Для молодой пары основной совет — поговорите друг с другом, используйте время, проведённое в машине, на пользу вашим отношениям, продолжил эксперт. Это поможет укрепить ваш контакт и получше узнать друг друга. Особенно хорошо помечтать вместе, подчеркнул Самбурский. Ведь такие беседы способны в дальнейшем заложить основу совместным планам на будущее. Психолог добавил, что не следует «развлекать» детей планшетом или телефоном.

«Просто так посадить ребёнка и думать, что он сможет в планшете зависнуть на всю поездку, — наивно. Возьмите с собой игрушки, книги-раскраски и настольные игры и продумайте план, что вам нужно сделать в этой поездке. Необязательно соблюдать поминутный тайминг, но записать на бумаге все мероприятия и развивающие игры стоит», — предложил специалист.

И, наконец, запомните, что душевное спокойствие начинается с физического благополучия. Поэтому не ленитесь делать остановки и выходить на улицу, чтобы поразмяться. Можно заранее продумать пункты для отдыха, где можно не только прогуляться, но и увидеть какие-то достопримечательности, посоветовал собеседник Life.ru.

«В пробке главное — это сохранять спокойствие и смотреть на жизнь с позитивом. Пробки — дело временное, и если понимать, что их не избежать, то с правильным настроем поездку можно сделать менее утомительной», — заключил психолог.

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