Молодой, красивый и высокий: В партии ПиС назвали качества идеального президента Польши
Глава ПиС Качиньский: У женщины мало шансов стать президентом Польши
Вероятность того, что женщина выиграет выборы и станет президентом Польши, очень мала. Об этом заявил глава бывшей правящей партии республики «Право и справедливость» (Пис) Ярослав Качиньский.
«Женщина не имела бы больших шансов [победить на выборах]. Мне даже трудно вообразить образ этой пани, которая бы стала тем кандидатом», — сказал он в интервью католической радиостанции Radio Maryja.
При этом, по словам политика, в ПиС понимают, какими качествами нужно обладать мужчине, который претендует на пост главы страны: молодой, красивый и высокий семьянин с хорошим знанием английского, а в идеале — двух иностранных языков. А ещё будущий руководитель Польши должен иметь опыт поездок на международные мероприятия. Кроме того, Качинский заявил, что ПиС не станет выдвигать кандидатом бывшего премьера страны Матеуша Моравецкого.
Напомним, что выборы на должность президента Польши запланированы на 2025 год. Действующий глава государства Анджей Дуда не будет баллотироваться, так как занимает должность уже второй срок. К слову о нём — недавно польский президент заявил об «огромных проблемах» в отношениях с Украиной, которые не получается решить даже при постоянных контактах высших должностных лиц обеих стран. Самым конфликтным вопросом он назвал неконтролируемый импорт продукции из Незалежной на территорию Евросоюза, отметив, что Брюссель не будет пытаться решить эту проблему.
ТАСС / ЕРА / Rafal Guz