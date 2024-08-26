Молодой, красивый и высокий: В партии ПиС назвали качества идеального президента Польши

Вероятность того, что женщина выиграет выборы и станет президентом Польши, очень мала. Об этом заявил глава бывшей правящей партии республики «Право и справедливость» (Пис) Ярослав Качиньский.

«Женщина не имела бы больших шансов [победить на выборах]. Мне даже трудно вообразить образ этой пани, которая бы стала тем кандидатом», — сказал он в интервью католической радиостанции Radio Maryja.

При этом, по словам политика, в ПиС понимают, какими качествами нужно обладать мужчине, который претендует на пост главы страны: молодой, красивый и высокий семьянин с хорошим знанием английского, а в идеале — двух иностранных языков. А ещё будущий руководитель Польши должен иметь опыт поездок на международные мероприятия. Кроме того, Качинский заявил, что ПиС не станет выдвигать кандидатом бывшего премьера страны Матеуша Моравецкого.