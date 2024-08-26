В Саратове женщина получила ожог после операции на сердце, а через месяц умерла

Два года назад жительнице Саратова Ирине Тахтаровой провели операцию на открытом сердце и оставили ожог на копчике и ягодицах. Через месяц она умерла в мучениях.

Как рассказала её дочь Екатерина в беседе с kp.ru, женщине заменили сразу три сердечных клапана и сделали пластику ещё одного. После вмешательства у неё остался ожог третьей степени на копчике и ягодицах от подключённых во время операции электродов. Позже врач объяснял, что это произошло из-за проблем с заземлением, и даже признался, что такое происходит не в первый раз, однако уверил, что проблему решили.

Ночь после операции девушка вспоминает с содроганием — мать не могла спать из-за жуткой боли от ожога. К тому же у неё было пониженное давление. По словам дочери погибшей, пациентке давали препараты, но это не помогало. Так продолжалось несколько дней. Позже её выписали из больницы, порекомендовав обрабатывать место ожога.

«Дома, несмотря на то что формально начался реабилитационный период, мама не могла нормально ни лежать, ни сидеть, ни тем более ходить. Плакала от боли из-за ожога каждый день», — вспоминает девушка.

Женщину решили отвезти в ближайшую больницу, а спустя два дня её удалось перевести в реанимацию в Областной клинический кардиологический диспансер. После обследования врачи сообщили, что пациентка пила слишком много воды — и из-за этого возникли проблемы с перикардом, хотя до этого об определённом питьевом режиме медики ничего не говорили. С каждым днём состояние женщины ухудшалось. У неё отказали почки и перестала сворачиваться кровь. Позже женщина скончалась.

В справке о смерти в причинах были указаны «фибрилляция желудочков» (сбой сердечного ритма) и «недостаточность аортального клапана со стенозом» (сужение отверстия аорты за счёт сращивания створок её клапана, препятствующее нормальному току крови).

Екатерина обратилась в СК с требованием проверить врачей на предмет ошибок, однако следователи потеряли документы, поэтому ей пришлось собирать их заново. Результаты экспертизы девушка до сих пор не получила. Вместе с юристами она готовит публичное обращение в суд.