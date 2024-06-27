Жительница Нижнего Тагила осталась без ноги после обращения в поликлинику
В Нижнем Тагиле 79-летняя пенсионерка поскользнулась и упала у входа в поликлинику, из-за чего ей пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на местную прокуратуру.
"На асфальтированном участке зафиксирована наледь, территория не была обработана противогололёдными материалами. Женщине ампутировали левую ногу выше бедра, впоследствии установлена первая группа инвалидности", — рассказали в ведомстве.
Прокуратура направила иск в нижнетагильский суд. Ведомству удалось отсудить в пользу пострадавшей 800 тысяч рублей. Поликлинику обязали выплатить компенсацию из-за плохой уборки наледи на входе.
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