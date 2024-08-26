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26 августа, 11:53

МО РФ: ВС РФ за сутки ликвидировали более 400 бойцов ВСУ в курском приграничье

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Убытки ВСУ понесли в боях в Курской области, сообщает Министерство обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, 2 миномёта, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — рассказали в ведомстве.

Всего за время боёв Украина потеряла более 6200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортёр, 404 боевых бронированных машины и 188 автомобилей. В Министерстве также добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Алаудинов: ВС РФ продолжают уничтожать ВСУ в Курской области, бои шли всю ночь
Алаудинов: ВС РФ продолжают уничтожать ВСУ в Курской области, бои шли всю ночь

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в боях с группировкой «Центр» Украина потеряла 585 солдат и три танка. Армия России также смогла отразить семь контратак штурмовых групп. На данный момент движение в глубину обороны врага в Донецкой Народной Республике продолжается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Наталья Афонина
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