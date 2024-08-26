Резервы ВСУ в 16 посёлках Сумщины не пережили смертоносный налёт российской авиации Авиация России разнесла резервы ВСУ в 16 посёлках Сумской области 26 августа, 11:53 Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская авиация нанесла точные удары по местам дислокации ВСУ и украинским складам с оружием в 16 населённых пунктах Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное», — говорится в тексте.

Также под российский удар попали 22-я и 115-я механизированные, 82-я десантно-штурмовая бригады противника, а также 1004-е подразделение охраны и обеспечения вблизи посёлков Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный Курской области.

Также сообщалось, что за сутки российская группировка войск «Центр» смогла отразить семь контратак штурмовых групп. Армия продолжает двигаться в глубину обороны врага в Донецкой Народной Республике. За последние 24 часа противник потерял до 585 военнослужащих и три танка. ВС РФ нанесли поражение семи штурмовым группам 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми