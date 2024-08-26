Россиянам раскрыли способ получить свидетельство о рождении ребёнка без очередей

Когда в семье появляется ребёнок, первое, что должны сделать родители, это оформить его документы. Для удобства мам и пап в столичных роддомах работают сотрудники Госуслуг и помогают с выдачей свидетельств о рождении. Об этом рассказала заместитель главного врача ГКБ имени Ф. И. Иноземцева по акушерской и гинекологической помощи Татьяна Котомина.

«Главные преимущества оформления свидетельства о рождении в роддоме — экономия времени и возможность получить дополнительную информацию от специалистов центров Госуслуг. В роддоме обычно не бывает очередей», — объяснила врач «Вечерней Москве».

Для получения документа в медучреждении родителям необходимо заранее подготовить паспорта, свидетельство о браке (если есть) и медицинскую справку о рождении ребёнка. Стоит также заранее подумать над именем малыша.

Кроме того, для удобства новоиспечённых родителей в роддомах можно получить компенсацию на покупку вещей и средств, предназначенных для ухода за малышом. Также можно подать заявление о получении отдельных федеральных пособий для безработных мам, оформить материнский капитал в бумажном виде и сертификат на посещение врачей-специалистов в первый год жизни ребёнка.