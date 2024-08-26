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26 августа, 12:46

Российский Су-34 авиабомбами поразил скопление живой силы ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 российской армии уничтожил авиабомбами скопление живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, после получения данных от разведки о поражении позиций противника самолёт вернулся на базу.

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что российская армия отразила удары украинских штурмовых подразделений возле Кремяного, Малой Локни и Нечаева в Курской области, потери ВСУ составили до 30 человек. Кроме того, бойцы ВС РФ отразили удары противника в сторону Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки. Помимо потерь в личном составе, ВСУ лишились и техники: был уничтожен танк и три боевых машины.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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