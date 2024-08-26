Армия Россия отразила удары украинских штурмовых подразделений возле Кремяного, Малой Локни и Нечаева в Курской области, потери ВСУ составили до 30 человек. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Вооружённые силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными», — говорится в сводке военного ведомства.

Также российские бойцы отразили удары противника в сторону Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки. Помимо потерь в личном составе, ВСУ лишились и техники: был уничтожен танк, три бронеавтомобиля и одна машина. В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают выискивать и уничтожать вражеские ДРГ в лесах курского приграничья.