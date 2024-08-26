ВСУ потеряли 30 бойцов в провальных атаках на несколько сёл в Курской области
ВС РФ отбили атаки штурмовых отрядов ВСУ на Кремяное, Малую Локню и Нечаево
Армия Россия отразила удары украинских штурмовых подразделений возле Кремяного, Малой Локни и Нечаева в Курской области, потери ВСУ составили до 30 человек. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Вооружённые силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными», — говорится в сводке военного ведомства.
Также российские бойцы отразили удары противника в сторону Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки. Помимо потерь в личном составе, ВСУ лишились и техники: был уничтожен танк, три бронеавтомобиля и одна машина. В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают выискивать и уничтожать вражеские ДРГ в лесах курского приграничья.
Напомним, что ВСУ начали операцию в Курской области утром 6 августа, с тех пор там ведутся интенсивные бои. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, российские подразделения методично ликвидируют вражескую живую силу и технику. Также офицер сообщил о том, что в последнее время всё больше украинских военнослужащих стремятся добровольно сдаться в плен ВС РФ.
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