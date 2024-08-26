Путин приказал профинансировать из бюджета тероборону приграничья 26 августа, 12:58 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение выделить из федерального бюджета деньги на работу и обеспечение всем необходимым подразделения территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей», — уточняется в тексте.

Там подчёркивается, что средства будут выделяться, исходя из численности таких подразделений и необходимости выплат их участникам, а также финансирования покупки требуемого оснащения.

Как сообщалось, Путин настоял на срочном решении вопроса финансирования территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах во время совещания, посвящённого ситуации в этих областях. Также глава государства поручил помочь малому и среднему бизнесу в этих областях, наладить сотовую связь, помочь протянуть оптоволокно, временно определить детей в школы в безопасных регионах, помочь подготовиться к отопительному сезону.

Авторы Татьяна Миссуми