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Путин приказал профинансировать из бюджета тероборону приграничья

26 августа, 12:58
Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение выделить из федерального бюджета деньги на работу и обеспечение всем необходимым подразделения территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей», — уточняется в тексте.

Там подчёркивается, что средства будут выделяться, исходя из численности таких подразделений и необходимости выплат их участникам, а также финансирования покупки требуемого оснащения.

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Как сообщалось, Путин настоял на срочном решении вопроса финансирования территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах во время совещания, посвящённого ситуации в этих областях. Также глава государства поручил помочь малому и среднему бизнесу в этих областях, наладить сотовую связь, помочь протянуть оптоволокно, временно определить детей в школы в безопасных регионах, помочь подготовиться к отопительному сезону.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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