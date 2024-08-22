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Регион
22 августа, 12:33

Путин потребовал решить вопрос с финансированием терробороны в приграничье

Президент России Владимир Путин настоял на срочном решении вопроса финансирования территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах во время совещания, посвящённого ситуации в этих областях.

«Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств, такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», — сказал президент.

Кроме того, российский лидер поручил помочь малому и среднему бизнесу региона, наладить сотовую связь, помочь протянуть оптоволокно, временно определить детей в школы в безопасных регионах, помочь подготовиться к отопительному сезону и предусмотреть для этого финансирование.

Путин поручил профинансировать брянскую тероборону из федерального бюджета
Путин поручил профинансировать брянскую тероборону из федерального бюджета

Ранее Путин отметил, что подготовку к новому учебному году в Курской области нужно держать на контроле. Кроме того, он одобрил введение автоматической выплаты дополнительных 15 тысяч рублей жителям пострадавшего региона, покинувшим зону боевых действий.

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Life.ru

Александра Мышляева
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