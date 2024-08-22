Путин потребовал решить вопрос с финансированием терробороны в приграничье

Президент России Владимир Путин настоял на срочном решении вопроса финансирования территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах во время совещания, посвящённого ситуации в этих областях.

«Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств, такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», — сказал президент.