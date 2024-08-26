Кардиолог перечислила неочевидные признаки инфаркта, которые маскируются под другие болячки

Россиянам перечислили симптомы инфаркта миокарда, почувствовав которые необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу. В первую очередь это острая и длительная боль в течение 15–20 минут за грудиной с отдачей в левую руку, лопатку или нижнюю челюсть. Об этом заявила РИАМО врач-кардиолог Анна Бирюкова.

Также об инфаркте миокарда может свидетельствовать ощущение жара или камня в груди, которые не проходят при использовании нитратов, страх смерти и холодный пот. При этом бывают и другие, менее очевидные симптомы инфаркта, которые ошибочно считываются за другие болезни.

«Так, астматическая форма начинается с приступа астмы и/или отёка лёгких. Основные симптомы: выраженная одышка, невозможность вдохнуть и выдохнуть полной грудью. При аритмической форме в клинической картине превалируют такие нарушения ритма и проводимости, как желудочковая или наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, различные блокады и брадисистолия. Абдоминальная форма начинается с приступов болей в животе (чаще в эпигастрии и правом подреберье), тошноты и рвоты, вздутия живота и диареи», — рассказала медик.

Есть также и церебральная клиническая форма острого инфаркта миокарда. Она сопровождается резким падением или повышением давления, головокружением, помрачением сознания, нарушением речи и слабостью в конечностях. Безболевая форма может проявляться лёгким дискомфортом в груди и чаще встречается у диабетиков и людей, страдающих алкоголизмом.

«Важно помнить о том, что при возникновении тех или иных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Наиболее эффективным будет вызов бригады скорой медицинской помощи», — предупредила специалист.