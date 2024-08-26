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26 августа, 19:01

«В этом нет ничего полезного»: Невролог развеял миф о чудотворном эффекте стояния на гвоздях

Невролог Хорошев: Стояние на гвоздях вредно для организма

Стояние на гвоздях может вызвать негативный эффект для здоровья, последствия такой практики могут быть непредсказуемыми. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев.

а вот вреда очень много. Мы сразу воздействуем абсолютно на все точки тела, что очень-очень не полезно, а порой может даже и вредно», — сказал медик в беседе с радио «Говорит Москва».

По словам специалиста, нельзя предугадать эффект от данной практики. Он отметил, что металлические штыри воздействуют сразу на множество точек с разной интенсивностью, которая зависит от веса человека. Невролог подчеркнул, что любитель йоги весом в 115 килограммов может простимулировать точку, которая только ухудшит состояние здоровья. Хорошев посоветовал ходить на точечный массаж при помощи острых инструментов. Врач рассказал, что такое делают специалисты терапии су-джок и китайской акупрессуры.

Любителям стоять на гвоздях объяснили, почему такой досуг подходит не всем
Любителям стоять на гвоздях объяснили, почему такой досуг подходит не всем

Ранее врач объяснила, кому противопоказана йога. При варикозной болезни противопоказаны некоторые позы на баланс, долгие асаны стоя, во время менструации нельзя напрягать мышцы живота, делать прогибы назад и скручивания. Противопоказания во время беременности ещё более многочисленны и зависят от триместра и самочувствия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ThomsonD

Александра Мышляева
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