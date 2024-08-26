«В этом нет ничего полезного»: Невролог развеял миф о чудотворном эффекте стояния на гвоздях

Стояние на гвоздях может вызвать негативный эффект для здоровья, последствия такой практики могут быть непредсказуемыми. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев.

а вот вреда очень много. Мы сразу воздействуем абсолютно на все точки тела, что очень-очень не полезно, а порой может даже и вредно», — сказал медик в беседе с радио «Говорит Москва».

По словам специалиста, нельзя предугадать эффект от данной практики. Он отметил, что металлические штыри воздействуют сразу на множество точек с разной интенсивностью, которая зависит от веса человека. Невролог подчеркнул, что любитель йоги весом в 115 килограммов может простимулировать точку, которая только ухудшит состояние здоровья. Хорошев посоветовал ходить на точечный массаж при помощи острых инструментов. Врач рассказал, что такое делают специалисты терапии су-джок и китайской акупрессуры.