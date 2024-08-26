«В этом нет ничего полезного»: Невролог развеял миф о чудотворном эффекте стояния на гвоздях
Невролог Хорошев: Стояние на гвоздях вредно для организма
Стояние на гвоздях может вызвать негативный эффект для здоровья, последствия такой практики могут быть непредсказуемыми. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев.
а вот вреда очень много. Мы сразу воздействуем абсолютно на все точки тела, что очень-очень не полезно, а порой может даже и вредно», — сказал медик в беседе с радио «Говорит Москва».
По словам специалиста, нельзя предугадать эффект от данной практики. Он отметил, что металлические штыри воздействуют сразу на множество точек с разной интенсивностью, которая зависит от веса человека. Невролог подчеркнул, что любитель йоги весом в 115 килограммов может простимулировать точку, которая только ухудшит состояние здоровья. Хорошев посоветовал ходить на точечный массаж при помощи острых инструментов. Врач рассказал, что такое делают специалисты терапии су-джок и китайской акупрессуры.
Ранее врач объяснила, кому противопоказана йога. При варикозной болезни противопоказаны некоторые позы на баланс, долгие асаны стоя, во время менструации нельзя напрягать мышцы живота, делать прогибы назад и скручивания. Противопоказания во время беременности ещё более многочисленны и зависят от триместра и самочувствия.
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