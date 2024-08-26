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26 августа, 13:52

Путин поручил без заявлений выплачивать матпомощь пострадавшим в приграничье

Глава РФ Владимир Путин поручил без заявлений выплачивать материальную помощь гражданам, которые пострадали от атак ВСУ в приграничье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении президента.

Кроме того, российский лидер поручил помочь эвакуированным в трудоустройстве. Детей планируется разместить в санаториях и лагерях других регионов. В школах Белгородской, Брянской и Курской областей возможно внедрение дистанционного обучения. Во время эвакуации студенты смогут продолжать учится в других учреждениях на бюджете с предоставлением общежития.

Среди прочих задач правительство установит правила применения государственных жилищных сертификатов для восстановления утраченного жилья и строительства нового, при этом будет обеспечено сохранение прав собственности на ранее оформленные земельные участки.

Также кабмин должен предоставить оперативную помощь Белгородской, Брянской и Курской областям для подготовки к холодам, при необходимости выделив средства. Кроме того, важно обеспечить стабильный доступ к мобильной связи и интернету в приграничных районах, включая поддержку дистанционного обучения в школах, отмечается в обращении президента.

Пострадавшим в результате атаки ВСУ на Курскую область выплатили 543 млн рублей
Пострадавшим в результате атаки ВСУ на Курскую область выплатили 543 млн рублей

Ранее Путин дал поручение выделить из федерального бюджета деньги на работу и обеспечение всем необходимым подразделения территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Уточняется, что средства будут выделяться, исходя из численности таких подразделений и необходимости выплат их участникам, а также финансирования покупки требуемого оснащения.

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Life.ru

Александра Мышляева
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