Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охтинском районе Сахалинской области

В Охинском районе Сахалинской области зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,2. Его отголоски ощущались в городе Оха. Об этом говорится в публикации регионального МЧС.

«В 23.18 [по местному времени] 26 августа зарегистрировано землетрясение на территории городского округа Охинский, в 35 км к юго-западу от села Сабо. Магнитуда сейсмособытия 4,2, глубина 13 км. Землетрясение ощущалось в городе Оха до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что ситуация в районе сейсмической активности находится под контролем центра управления в кризисных ситуациях ведомства. Граждан просят связываться с экстренными службами в случае необходимости.