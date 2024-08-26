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26 августа, 13:48

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охтинском районе Сахалинской области

В Охинском районе Сахалинской области зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,2. Его отголоски ощущались в городе Оха. Об этом говорится в публикации регионального МЧС.

«В 23.18 [по местному времени] 26 августа зарегистрировано землетрясение на территории городского округа Охинский, в 35 км к юго-западу от села Сабо. Магнитуда сейсмособытия 4,2, глубина 13 км. Землетрясение ощущалось в городе Оха до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что ситуация в районе сейсмической активности находится под контролем центра управления в кризисных ситуациях ведомства. Граждан просят связываться с экстренными службами в случае необходимости.

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А 20 августа подземные толчки раздались в Бурятии, магнитуда активности составила три балла. В МЧС сообщили, что социально важные объекты не пострадали.

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Telegram / МЧС Сахалинской области

Юрий Лысенко
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