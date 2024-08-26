Обманутая мошенниками женщина сожгла в Петербурге автомобили почти на 5 млн рублей

В Петербурге задержали женщину, которая по наводке мошенников поджигала припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Женщина поджигала авто по наводке мошенников. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 августа в дежурную часть отдела МВД России по Красногвардейскому району поступили сообщения о поджогах двух автомобилей марок Mercedes и BMW, которые были припаркованы во дворах домов на Заневском проспекте и Республиканской улице», — рассказали в полиции.

Там отметили, что прибывший наряд обнаружил на месте происшествий женщину с канистрой в руках. Выяснилось, что машины поджигала 46-летняя уроженка Калмыкии. Её доставили в отдел, где она призналась, что действовала по наводке неизвестных, которые связались с ней через мессенджер.

Стало известно, что аферисты уговорили женщину оформить несколько кредитов на 1,7 млн рублей якобы для исчерпания кредитного потенциала и перевести деньги на «безопасные счета». Позже они убедили её спалить несколько машин. По их словам, это должно было помочь поймать преступников, которые украли деньги. Общая сумма причинённого владельцам автомобилей ущерба превысила 4,6 млн рублей.

«По факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества следователями были возбуждены уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — уточнили в полиции.