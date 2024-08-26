В школах Москвы решили вопрос с зачислением учеников в 10-й класс 26 августа, 14:27 Школьники. Обложка © freepik

Московские школьники, которым якобы не хватило мест для перехода в десятый класс, зачислены в учебные заведения, вопрос полностью решён. Об этом сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«По поводу заявления, что не хватает мест в 10-х классах — сразу оспорю, ребят в 9-м классе в этой школе учили. Речь не идёт о местах. Действительно, в Рособрнадзор поступило 60 с лишним заявлений от субъектов РФ, почти половина заявлений из Москвы», — пояснил он.

Музаев заверил, что проблема решена в полном объёме в отношении учеников из Москвы, все они уже зачислены в 10-ые классы в своих школах.

Ранее родители возмутились, что мест в старших классах не хватает и тех, кто не прошёл отбор, якобы отказывались зачислять. СМИ писали, что ученики столкнулись с проблемой в Иркутской и Челябинской областях, Краснодарском крае и в Москве. По сведениям журналистов, школьники не смогли сдать внутренние экзамены или не прошли по оценкам аттестата.

Авторы Татьяна Миссуми