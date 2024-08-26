Смирнов: Пострадавшие куряне смогут получить компенсацию до 1,5 млн рублей
Курская область выплатит до 1,5 миллиона рублей пострадавшим жителям региона. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, сумма компенсации делится поровну между близкими родственниками погибшего.
«Оформить его могут жители региона, пострадавшие от ЧС федерального или межрегионального масштаба, а также те, кто получил вред здоровью или потерял члена семьи. В случае гибели родственника семья может получить 1,5 млн рублей. За тяжкий или средний вред здоровью установлена выплата в 600 тыс. рублей, за лёгкий — 300 тыс. рублей», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее глава РФ Владимир Путин поручил без заявлений выплачивать материальную помощь гражданам, которые пострадали от атак ВСУ в приграничье. Кроме того, российский лидер поручил помочь эвакуированным с устройством на работу. Детей планируют поселить в санаториях и лагерях других регионов. В школах Белгородской, Брянской и Курской областей возможно внедрение с нового учебного года дистанционного обучения.
Telegram / Алексей Смирнов