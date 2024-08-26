Смирнов: Пострадавшие куряне смогут получить компенсацию до 1,5 млн рублей

Курская область выплатит до 1,5 миллиона рублей пострадавшим жителям региона. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, сумма компенсации делится поровну между близкими родственниками погибшего.

«Оформить его могут жители региона, пострадавшие от ЧС федерального или межрегионального масштаба, а также те, кто получил вред здоровью или потерял члена семьи. В случае гибели родственника семья может получить 1,5 млн рублей. За тяжкий или средний вред здоровью установлена выплата в 600 тыс. рублей, за лёгкий — 300 тыс. рублей», — написал он в своём телеграм-канале.