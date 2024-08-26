Там считают, что власти США опасаются начала ядерной войны с Россией, поэтому администрация президента Америки Джо Байдена пытается всеми силами сгладить этот вопрос, однако действия Киева обесценивают американские старания.

Даже на Украине признают, что такие действия киевского режима могут привести к плачевным последствиям. По словам, экс-депутата Рады Владимира Олейника, своей агрессивной риторикой Зеленский пытается спровоцировать Россию на ответный ядерный удар по Киеву, что повлияет на отношения Москвы с миролюбивым Глобальным Югом. Также, по словам бывшего чиновника, лидер Незалежной "отрабатывает билет" в страну своего будущего проживания, где он будет жить после окончания боевых действий.