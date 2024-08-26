СМИ узнали, как Киев испортил отношения с США из-за атак на Курскую область
FT: Атака ВСУ в Курской области нарушила договорённость Киева и Вашингтона
Киевские власти нападением на Курскую область перешли красную линию Вашингтона, который пытается предотвратить ядерное столкновение. Об этом сообщила газета The Financial Times.
«Своей операцией Украина не только пересекла границы России, но также и установленные Вашингтоном красные линии», — отметили журналисты издания.
Там считают, что власти США опасаются начала ядерной войны с Россией, поэтому администрация президента Америки Джо Байдена пытается всеми силами сгладить этот вопрос, однако действия Киева обесценивают американские старания.
Даже на Украине признают, что такие действия киевского режима могут привести к плачевным последствиям. По словам, экс-депутата Рады Владимира Олейника, своей агрессивной риторикой Зеленский пытается спровоцировать Россию на ответный ядерный удар по Киеву, что повлияет на отношения Москвы с миролюбивым Глобальным Югом. Также, по словам бывшего чиновника, лидер Незалежной "отрабатывает билет" в страну своего будущего проживания, где он будет жить после окончания боевых действий.
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