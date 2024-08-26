Cтарейший мужчина Земли отпраздновал 112-й день рождения

Самый старый мужчина на Земле — британец Джон Альфред Тиннисвуд — отпраздновал 112-й день рождения в доме престарелых в городе Саутпорт. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, родившийся в 1912 году британец, стал старейшим мужчиной в мире после того, как в апреле скончался 114-летний венесуэлец Хуан Висенте Перес, которому принадлежал этот статус раньше. В 2020 году Тиннисвуда признали самым пожилым мужчиной Великобритании и самым старейшим из ныне живущих — ветеранов Второй мировой войны.

«Я не чувствую своего возраста, я не волнуюсь по этому поводу. Возможно, именно поэтому я дожил до таких лет», — сказал долгожитель.

Он считает, что у его долголетия "нет никаких особых секретов", а одной из причин может быть "просто удача". При этом он отметил, что в молодости вёл активный образ жизни и много гулял. Как сообщает газета, в 2012 году Тиннисвуд получил открытку с поздравлениями от Елизаветы II по случаю столетия. Издание подчёркивает, что он пережил королеву, хотя она младше его на 14 лет. Журналисты отметили, что на протяжении его жизни в Великобритании сменилось 24 премьер-министра.