От удара не уйти: Маскировка не помогла ВСУ скрыться от российского Су-34 под Курском
МО РФ: Су-34 ВС РФ уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ под Курском
Российские пилоты многофункционального авиационного комплекса Су-34 атаковали подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Работа российского Су-34 по ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Удар был нанесён по выявленным в ходе разведки замаскированным целям с использованием модернизированных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
После получения подтверждения об успешном попадании и уничтожении техники противника экипаж вернулся на аэродром.
Ранее ВС РФ нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по украинской радиолокационной станции в Сумской области, которую после попадания российских войск в цель вряд ли удастся когда-то починить и вернуть в строй.
Telegram / Минобороны России