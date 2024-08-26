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26 августа, 15:12

От удара не уйти: Маскировка не помогла ВСУ скрыться от российского Су-34 под Курском

МО РФ: Су-34 ВС РФ уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ под Курском

Российские пилоты многофункционального авиационного комплекса Су-34 атаковали подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Работа российского Су-34 по ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Удар был нанесён по выявленным в ходе разведки замаскированным целям с использованием модернизированных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

После получения подтверждения об успешном попадании и уничтожении техники противника экипаж вернулся на аэродром.

В городах Украины отключили свет и воду после массированного удара ВС РФ
В городах Украины отключили свет и воду после массированного удара ВС РФ

Ранее ВС РФ нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по украинской радиолокационной станции в Сумской области, которую после попадания российских войск в цель вряд ли удастся когда-то починить и вернуть в строй.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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